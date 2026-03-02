В России создадут реестр временно перекрытых дорог

В России появится реестр временно закрытых для движения дорог, а также временных ограничений на них. Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Но с некоторыми уточнениями.

У нас в стране регулярно перекрываются дороги. Чаще всего для грузовиков в связи с весенними паводками. Чтобы своим тяжелым весом они не разрушали те дороги, которые есть. Такие решения принимают владельцы этих трасс. И сейчас это наиболее актуально, поскольку настала весна.

Также дороги могут перекрываться в связи с ремонтом, реконструкцией и даже передвижками или строительством новых мостов или путепроводов. Дороги перекрываются из-за стихийных бедствий - сель, лавина, потоп, метель. Даже густой туман может стать основанием для закрытия движения по трассе. У нас, кстати, ежегодно из-за густого тумана происходят многочисленные аварии. Сталкиваются и по 30, и по 50 машин на одном коротеньком участке. Дороги, кстати, перекрывают и из-за ДТП. Например, столкнулось 15 машин - закрыли проезд. ГИБДД вместе с владельцами дорог и местными властями должны обеспечивать объезд. Но к этому моменту на дорогах может собраться многокилометровая пробка.

В общем, чтобы упорядочить все это, чтобы водители заранее планировали свои маршруты с учетом возможных перекрытий или ограничений в движении, сенаторы предложили создать реестр временно перекрытых дорог. Это поможет не только водителям, которые смогут объехать неожиданные пробки, но и автоперевозчикам при планировании тех или иных транспортных доставок.

"Установление единого порядка введения временных ограничений или прекращений движения на всей территории Российской Федерации и создание единого реестра временных ограничений и прекращений движения транспортных средств по автомобильным дорогам позволит любому пользователю своевременно получать соответствующую информацию, повысит безопасность дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, электронный реестр ограничений и прекращений движения позволит оперативно и своевременно информировать всех участников правовых отношений, связанных с дорожной деятельностью, о возникающих изменениях на протяженной сети автомобильных дорог Российской Федерации.

В целом правительственная комиссия по законодательной деятельности законопроект поддержала. Но указала, что не учтены в нем несколько вопросов. А именно не учтено, для кого именно движение ограничено на тех или иных дорогах? Например, запрещено движение машинам больше 12 тонн? Или всем грузовикам? Или легковым машинам тоже? По мнению комиссии, этот вопрос требуется доработать.

Кроме того, контроль за проездом отдан автоматически системам фотовидеофиксации нарушений весогабаритных параметров. Однако поправки в закон, которые устанавливают такие требования, прошли только первое чтение в Госдуме. Этот проект надо согласовать с тем законопроектом. Тогда появятся хотя бы объективные доказательства нарушения, если водитель перегруженного грузовика выехал на дорогу, по которой ему нельзя передвигаться.