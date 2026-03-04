В РФ обвалился спрос на важные для безопасности автокомпоненты. В феврале состоялся форум «Автомобильный рынок России», на котором обсуждались проблемы и перспективы отрасли. Одним из вопросов, которые обсуждались на мероприятии, стали продажи шин для автомобилей. Как говорится в сообщении, поступившем в редакцию Quto.ru, спрос на покрышки резко обвалился по итогам 2025 года, а некоторым предприятиям пришлось снизить объёмы выпуска.

По итогам января—декабря прошлого года на территории России было реализовано 47,03 млн шин для легковых автомобилей — это на 9% меньше, чем годом ранее. В качестве причин эксперты называют снижение продаж машин на 16%, высокие кредитные ставки, инфляцию.

Также сообщается, что экспорт колёс уменьшился на 17%, а основными рынками сбыта являются страны СНГ (Армения, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), а также Африка и Южная Америка.

«Производство в 2025 году упало на 22%, загрузка мощностей составила всего 51%. Образовавшийся переизбыток легковых шин вынуждал отечественных производителей на неплановые корректировки производства», — говорится в сообщении холдинга «Кордиант».

Согласно прогнозам, в 2026 году спрос на шины, которые являются одним из наиболее важных компонентов для безопасности, продолжит снижаться. По предварительным оценкам, по итогам 2026 года будет реализовано 46 млн покрышек, что на 2% меньше, чем годом ранее.