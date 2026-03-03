Кроссоверы Kia Seltos вернулись в Россию через Китай. При этом стоимость автомобилей остается весьма привлекательной.

© Российская Газета

Самое выгодное предложение можно найти во Владивостоке: новый SUV в комплектации Deluxe предлагается за 1 622 000 рублей.

В то же время в Сети много предложений под заказ, а цены варьируются в зависимости от региона. В других городах стоимость модели заметно выше: от 1,74 миллиона рублей в Красноярске и 1,75 миллиона рублей в Самаре до 2,1 миллиона рублей в Москве. В Перми, Ижевске и Казани минимальная заявленная цена приближается к 2 миллионам рублей.

Цены на машины из наличия начинаются от 1,9 миллиона рублей. За такие деньги Seltos можно приобрести в Иркутске. В Набережных Челнах цена стартует от 2,25 миллиона, в Нижнем Новгороде и Уфе - от 2,3 миллиона рублей. В Москве, где часто представлены самые богатые комплектации, начальная стоимость составляет 2,8 миллиона рублей. На данный момент на рынке представлено несколько сотен новых Seltos, сообщают "Автоновости дня".

Технически все импортируемые из Китая Kia Seltos имеют одинаковые характеристики. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором. Привод предлагается только передний.

Ранее "РГ" сообщала, что в РФ прошла регистрация еще одного товарного знака Kia.