С апреля в Британии повышают налог на авто: Ford Mustang и Ranger в зоне риска
С начала апреля британские автовладельцы столкнутся с повышенными налоговыми ставками Vehicle Excise Duty, затрагивающими широкий спектр транспортных средств. Стандартный ежегодный сбор для машин, зарегистрированных после 2017 года, возрастёт до 200 фунтов, а максимальный первоначальный платёж для моделей с выбросами более 255 г/км CO2 достигнет 5690 фунтов. Эти изменения затронут не только премиальные автомобили вроде Ferrari Purosangue и Porsche Cayenne, но и некоторые версии Ford Mustang 5.0 V8 и Ranger 2.0 TD EcoBlue, причём дополнительный сбор за дорогие машины увеличивается до 435 фунтов. Об этом сообщает издание tarantas.news.
Тем не менее, Ford подчеркнул, что многие его пикапы классифицируются как лёгкий коммерческий транспорт, а не как легковые автомобили. Это освобождает их от дополнительного сбора за дорогие машины и устанавливает фиксированную годовую ставку VED в размере 345 фунтов. Такая классификация применяется к транспортным средствам, зарегистрированным после 1 марта 2001 года, включая электрические версии.
Электромобили больше не освобождаются от VED, а с 2028 года планируется введение системы оплаты по пробегу. Рост первоначального налога может существенно повлиять на выбор покупателей, особенно в сегменте мощных бензиновых и дизельных моделей, что подчёркивает значимость этих изменений для автомобильного рынка.