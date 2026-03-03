В России можно купить Volkswagen T-Cross от 1,3 млн рублей

В России возобновились продажи новых кроссоверов Volkswagen T-Cross. Этот компактный автомобиль, построенный на одной платформе с Polo шестого поколения, привлекает внимание сочетанием проверенной "техники" и электроники, просторного салона и клиренса в 184 мм. Цены на T-Cross начинаются от 1 300 000 рублей, большинство автомобилей поступают в страну через параллельный импорт.

© Пресс-служба Volkswagen

Ровно столько за машину просит частная компания из Владивостока, которая предлагает привезти T-Cross "под ключ" из Японии. За эти деньги покупатель получит праворульный автомобиль в базовой комплектации Active с тканевым салоном. В оснащение входят кожаный мультируль, двухцветные литые диски, полностью светодиодная оптика с датчиком света, датчик дождя, камера заднего вида, система бесключевого доступа и двухзонный климат-контроль.

На 140 000 рублей дороже можно заказать леворульный T-Cross из Китая. Этот автомобиль выделяется трехцветным кожаным салоном и черными литыми дисками. Оснащение включает мультимедийную систему с тачскрином, цифровую приборную панель, панорамную крышу с люком и бесключевой доступ.

В столице Приморья можно приобрести праворульный T-Cross в богатой комплектации R-Line за 1 750 000 рублей. В этой версии клиентов ждут цифровая приборная панель, крупный мультимедийный дисплей и двухзонный климат-контроль. За 180 000 рублей дороже предлагается леворульный китайский T-Cross с тканевым салоном и кондиционером вместо климат-контроля.

По данным портала "Автоновости дня", машины из Японии оснащены 1,0-литровым турбомотором TSI и семиступенчатым "роботом" DSG. T-Cross китайской сборки оборудован 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л.с. и классическим шестиступенчатым "автоматом". Привод в обеих версиях передний.

Стоит отметить, что цены на официально представленные на российском рынке китайские аналоги T-Cross обычно выше.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России идет подготовка к старту продаж кроссовера Umo 5 по цене от 2,5 млн рублей.