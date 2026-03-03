На УАЗе приступили к тестированию новой высокотехнологичной прессовой линии

На предприятии Ульяновского автомобильного завода приступили к тестированию новой высокотехнологичной прессовой линии.

© Российская Газета

В ролике, опубликованном ресурсом "УАЗ Сегодня", показано, как пять прессов функционируют в тестовом режиме.

Параллельно ведется программирование роботизированных систем, которые обеспечат полную автоматизацию процесса штамповки.

Новая линия предназначена для производства крупных кузовных деталей. Первоначально она будет задействована в изготовлении компонентов для автомобилей марки Sollers, а в перспективе - для моделей самого УАЗа.

Проект реализуется в рамках масштабной программы обновления производственных мощностей при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Следующий этап предусматривает монтаж дополнительного мощного пресса с усилием 2500 тонн.