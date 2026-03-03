Идет подготовка к дебюту нового гибридного внедорожника Tank 700

Глава концерна Great Wall Motors представил видеоролик, в котором показал загадочную новинку. Судя по всему, это внедорожник и, по версии CarNewsChina, речь идет о новой модификации Tank 700 с сверхмощной гибридной установкой.

На обложке ролика можно заметить характерные черты внедорожника - как передней части, так и силуэта. В ролике также упоминается гибридная система Hi4-Z, а сам автомобиль глава концерна называет "флагманом класса люкс".

Great Wall уже запустил процесс сертификации машины, и основные ее технические характеристики были обнародованы китайским минпромом. В состав силовой установки войдут двухлитровый ДВС и два электромотора, обеспечивающие полный привод. Их совокупная мощность заявлена на уровне 972 л.с. Также предусмотрена 59-киловаттная батарея.

Ожидается, что версия Hi4-Z будет позиционироваться выше, чем другая гибридная модификация Tank 700 (Hi4-T), и окажется дороже. За Hi4-T в Китае просят не менее 428 тысяч юаней (около 4,8 миллиона рублей).

Ранее "РГ" рассказывала о том, что концерн Great Wall Motor готовится к выходу на рынок нового кроссовера, который сможет составить конкуренцию Li Auto L7.