В РФ прошла отзывная кампания для трех моделей Subaru

Росстандарт согласовал отзыв автомобилей Subaru в России из-за возможных проблем с электрическим стояночным тормозом. Под сервисную акцию попадают 5467 экземпляров моделей Outback, Legacy и XV, реализованных в России и Беларуси с 2014 по 2018 годы.

По данным пресс-службы бренда, проблема заключается в возможном разъединении разъема электрического стояночного тормоза из-за поломки фиксатора, что может привести к его поломке и появлению индикатора неисправности на приборной панели.

В рамках акции на всех автомобилях проверят проблемный узел и при необходимости заменят часть детали и уплотнитель на новые модифицированные элементы, а также установят дополнительный фиксатор.

Все работы будут проведены бесплатно любым официальным дилером Subaru, независимо от возраста и пробега машины.

