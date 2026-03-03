В Беларуси стартовали продажи машин под маркой eπ. Дистрибьютор китайской марки eπ на территории соседней страны объявил о старте продаж спортивного лифтбека eπ007 и кроссовера eπ008 2026 модельного года. Как говорится в сообщении поступившем в редакцию Quto.ru, обе новинки, разработанные Voyah и Huawei, уже появились в автосалонах компании Автопромсервис, а покупатели могут купить машину по льготному кредиту со ставкой от 1,9%.

Электрический лифтбек доступен с силовыми установками на 218, 272 и 544 л. с.. Самая производительная модификация способна разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Питаются агрегаты от аккумуляторов CATL ёмкостью 56,8, 70,3 или 73,5 кВтч, обеспечивающие запас хода до 620 км.

Размеры машины составляют 4880 х 1895 х 1468 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2915 мм.

Оснащение четырёхдверки включает 8,8-дюймовую цифровую панель приборов, медиасистема с тачскрином диагональю 15,6 дюйма, проекционный дисплей, акустика WANOS, широкий ассортимент продвинутых водительских ассистентов, в том числе мультитраекторный круиз-контроль, а также подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля и форсунок стеклоомывателя.

Она также оборудована полностью светодиодной оптикой с разными вариантами анимации, дверными ручками с электроприводом, панорамной крышей площадью 1,82 м2, тонировкой задних стёкол, активным антикрылом на крышке багажника, а за дополнительную плату доступны подъёмные передние двери.

Цены на eπ007 начинаются от 62 200 белорусских рублей (1,66 млн рублей по текущему курсу).

Кроме того, в белорусских автосалонах появился кроссовер eπ008. Покупателям модель предложена в пяти- и шестиместном вариантах исполнения по цене от 86 800 рублей (2,32 млн российских рублей).

Размеры паркетника составляют 5002 мм в длину, 1972 мм в ширину и 1732 мм в высоту, расстояние между осями равно 3025 мм, а дорожный просвет — 184 мм.

В движение новинку приводит установленный на задней оси электромотор с отдачей 272 силы и 340 Нм крутящего момента, способный обеспечить разгон с места до «сотни» за 6,3 секунды. Запас хода 82,3-киловаттной батареи достигает 620 км по циклу CLTC.

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

© eπ

Оснащение включает 10,25-дюймовую виртуальную приборку, экран медиасистемы диагональю 15,6 дюйма, отдельный 21,4-дюймовый выдвижной монитор для пассажиров задних рядов, акустику WANOS, двухрежимный холодильник, автопарковщик, камеры кругового обзора, отдельные «капитанские» кресла в шестиместном исполнении с режимом релакса и массажем, а также оригинальную оттоманку по всей ширине заднего дивана в пятиместной версии и панорамную крышу на 4,9 м2.