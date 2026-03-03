Информация о прекращении продаж BJ40 в РФ не соответствует действительности

В Сети появилась информация, что BAIC убирает с российского рынка рамный BJ40. В китайской компании рассказали "Российской газете", что это не так.

"Информация о прекращении продаж BAIC BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России", - отметили в пресс-службе BAIC.

Стоит отметить, что на официальном сайте удалена информация о комплектациях и ценах модели, под изображением автомобиля в разделе "модельный ряд" - подпись "скоро в продаже".

Ранее "РГ" сообщала, что в 2026 году на российский рынок выйдет новая модель бренда BAIC - компактный рамный внедорожник BJ41. В Китае машина на протяжении 11 месяцев возглавляла топ продаж среди "одноклассников".