В Германии появились очереди на АЗС

Наплыв водителей наблюдается с воскресенья, пишет издание Stern, передает РИА «Новости».

Причиной ажиотажа стали удары США и Израиля по Ирану, спровоцировавшие ожидания скачка цен на бензин и дизель.

«По всей Германии на заправках выстраиваются длинные очереди», – сказал представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль.

Автоклуб ADAC зафиксировал заметное подорожание горючего уже к началу недели. Литр Super E10 в пятницу стоил 1,78 евро, а в понедельник утром цена достигла 1,83 евро. Стоимость дизельного топлива за выходные поднялась с 1,74 до 1,81 евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти Brent на фоне конфликта выросла до 77,64 доллара за баррель. Министерство энергетики США приготовилось к скачку цен на сырье из-за эскалации. Жители Дубая из-за напряженной ситуации вокруг Ирана столкнулись с дефицитом бензина и очередями на заправках.