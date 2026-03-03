Компания «Автодор» проиндексировала тарифы за проезд по платным дорогам

Государственная компания «Автодор» 2 марта провела ежегодную плановую индексацию тарифов за проезд по сети своих платных трасс. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Вечерняя Москва

Цены для владельцев легковых автомобилей повысились в среднем на 12,7 процента. Больше всего стоимость выросла на трассе М-3 «Украина». Проехать весь ЦКАД с 2 марта можно будет за 2381 рубль на легковушке и за 6836 рублей — на грузовике.

— Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы на магистралях остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством, — говорится в материале.

26 января в «Автодоре» сообщили, что компания не повышала тарифы на проезд по платным трассам в этом году. Ранее в Сети распространилась информация о повышении цен.

В декабре прошлого года председатель правления Вячеслав Петушенко сообщил, что «Автодор» планирует сделать платными два новых участка трассы М-12 от Казани до Дюртюлей. Тогда уточнялось, что дороги должны передать под управление компании до конца 2025 года.