Alpine A110 получит китайскую электронную архитектуру от Geely

Французские власти и профсоюзы проявляют беспокойство из-за углубляющегося сотрудничества Renault с китайской Geely, особенно в контексте будущих моделей Alpine. Следующее поколение спортивного купе Alpine A110, как сообщается, будет оснащено электронной архитектурой, разработанной Geely, что может включать около 100 компонентов от китайского партнёра. Это решение, по данным инсайдеров, вызвало опасения по поводу технологического суверенитета Франции, поскольку Geely предлагает более дешёвые и оперативно внедряемые решения по сравнению с задерживающейся собственной архитектурой Renault Sweet 500. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Alpine

Renault и Geely уже активно взаимодействуют в нескольких сферах, включая разработку двигателей, гибридных систем и использование общих платформ, таких как CMA. Совместные производственные мощности расположены в Бразилии и Южной Корее, что демонстрирует масштаб партнёрства. Несмотря на это, внутри компании признаётся конкуренция между внутренними наработками и технологиями Geely, что создаёт определённую напряжённость.

Более подробная информация о дальнейших шагах Renault, вероятно, будет обнародована 10 марта в рамках презентации стратегического плана FutuREady. На этом мероприятии компания планирует представить дорожную карту для своих ключевых брендов — Renault, Alpine и Dacia, что может пролить свет на будущее сотрудничества с Geely и его влияние на французскую автомобильную промышленность.