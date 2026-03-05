Zeekr 7GT выходит в Испанию: 421 л.с. и цена от 45 990 евро

Новый электрический фастбэк Zeekr 7GT выйдет на испанский рынок в 2026 году, предлагая три модификации с разными характеристиками и ценой от 45 990 евро. Эта модель от бренда Geely нацелена на конкуренцию с BYD в премиальном сегменте электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Zeekr

Базовая версия Core Business Edition оснащена задним электромотором мощностью 310 кВт (421 л.с.) и батареей LFP ёмкостью 75 кВт·ч, обеспечивая запас хода 519 км по циклу WLTP и разгон до 100 км/ч за 5,3 секунды. Вариант Long Range Launch Edition с той же мощностью мотора и батареей 100 кВт·ч увеличивает запас хода до 655 км. Флагманская Privilege Launch Edition с полным приводом развивает 475 кВт (646 л.с.) и 710 Нм, разгоняясь за 3,3 секунды и проезжая до 558 км.

В оснащение входят 15-дюймовый мультимедийный экран, 13-дюймовая цифровая приборная панель, тепловой насос, V2L, адаптивный круиз-контроль и продвинутые системы ADAS. Старшие версии дополнены проекционным дисплеем 35,5 дюйма, премиальной аудиосистемой и кожаным салоном с функциями вентиляции и массажа.

Стартовая цена ниже 46 000 евро при мощности 421 л.с. делает модель конкурентоспособной против BYD Seal и других китайских электромобилей в Европе. Версия с батареей 100 кВт·ч и запасом хода 655 км также бросает вызов Tesla Model 3 Long Range. Такое ценовое позиционирование позволяет Zeekr занять нишу премиальных электромобилей по доступной цене, усиливая давление на немецкие бренды в сегменте фастбэков.