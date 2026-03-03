Канада запустила новую схему импорта электромобилей из Китая, стартовавшую 1 марта, что знаменует смену торговой политики в отношении Пекина. Вместо прежней высокой пошлины в 106,1% теперь применяется сниженная ставка 6,1% по режиму наибольшего благоприятствования, но введена система квот для контроля объёмов. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© соцсети

В первые полгода разрешён ввоз до 24 500 автомобилей по принципу «первый пришёл — первый получил», а годовой лимит установлен в 49 000 единиц, с потенциальным ростом до 70 000 ежегодно к 2030 году. Эти ограничения касаются полностью электрических, гибридных и подключаемых гибридных моделей, причём импорт сверх квоты не будет одобряться. Власти также заявили о намерении следить за равномерным распределением разрешений между участниками рынка, чтобы избежать монополизации.

До введения тарифов в 2024 году основными поставщиками китайских электромобилей в Канаду были Tesla, а также бренды Volvo и Polestar, связанные с Geely. Компания BYD уже выразила интерес к выходу на канадский рынок после смягчения торговых условий, что указывает на потенциальную активность китайских производителей. Теперь внимание сосредоточено на том, какие компании смогут быстрее занять доступную квоту и насколько интенсивно китайские электромобили вернутся на дороги страны, что может повлиять на местную автомобильную индустрию.