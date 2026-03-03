Mercedes-Benz представил бюджетный GLC200 Avantgarde Edition

Марка Mercedes-Benz представила наиболее бюджетный вариант кроссовера GLC, получивший название GLC200 Avantgarde Edition. Эта модель призвана сделать автомобиль более доступным, сохранив при этом ключевые технические характеристики. Основным изменением стала цена: в рамках акции до 30 апреля 2026 года с поставкой до конца мая новинка предлагается по цене $89 490 drive-away, а после — по рекомендованной цене $85 400 плюс дорожные расходы, что на $4 800 дешевле стандартной версии. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Mercedes-Benz

Технические параметры остались неизменными: под капотом — 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 150 кВт и крутящим моментом 320 Нм, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Matic. Это означает, что производительность и динамика автомобиля соответствуют базовой модели, что важно для покупателей, ценящих фирменные характеристики Mercedes.

Изменения затронули преимущественно внешний вид: вместо 19-дюймовых дисков установлены 18-дюймовые аэродинамические колёса, а декоративные алюминиевые накладки на порогах убраны. При этом в стандартной комплектации сохранены такие опции, как панорамная крыша, электропривод багажника, двухзонный климат-контроль и 11,9-дюймовый экран с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Металлическая окраска также входит в базовую комплектацию, что позволяет сэкономить около $1 100 по сравнению с обычной версией. Новинка будет выпускаться ограниченным тиражом и доступна исключительно на австралийском рынке, предлагая покупателям сочетание доступности и премиальных характеристик без ущерба для ключевых функций.