В России дороги стали безопаснее, чем в США

Министерство внутренних дел сообщило о снижении в прошлом году всех основных показателей аварийности. Количество ДТП с погибшими и пострадавшими уменьшилось на 3,1%, число погибших и раненых – на 3,5% и 3,3%.

В 2023 году, помнится, все эти показатели внезапно и, в общем, необъяснимо подскочили вверх. Но за пятилетний период динамика сугубо положительная: аварий стало меньше на 19,6%, погибших – на 15,2%. Отлично!

Факторов, повлиявших на улучшение, множество. Три самых значимых, пожалуй, таковы:

насыщение дорог камерами фиксации нарушений

совершенствование дорожной инфраструктуры (освещение, разделительные барьеры, разметка, «лежачие полицейские»)

планомерный рост уровня безопасности самих автомобилей. Так, даже самые бюджетные с некоторых пор наделены АБС и подушками безопасности. А те, у которых ничего этого нет, постепенно отмирают.

Причин, мешающих улучшать обстановку, тоже немало, но главной, что совершенно очевидно, остается дисциплина водителей: 89% ДТП произошли из-за различных нарушений ПДД. Самым любимым нарушением было и остается превышение скорости или ее несоответствие реальным условиям. А самые тяжкие последствия дают выезды на встречку.

Если изучать тенденции прошлого года, то ощутимо снизилось количество ДТП с участием грузового транспорта – на 12%. А вот у мотоциклистов отмечен рост – на 6,6%. Существенно меньше стало «пьяных» аварий – минус 11%. Как ни странно, уменьшилось и число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Детализированный отчет по аварийности 2025 года появится позже, и мы обязательно его изучим. А сейчас уместно вспомнить поставленные цели и задачи.

Федеральная Стратегия безопасности дорожного движения на 2018–2024 годы устанавливала целевой ориентир социального риска: не более 4 погибших на 100 тысяч населения. К нему мы даже и близко не подошли: прошлогодний результат – 9,5. Говорить же о нулевой смертности на дорогах в 2030 году как-то наивно – это недостижимая утопия, что было понятно еще на момент появления той Стратегии. Но все стеснялись признать.

С минувшего ноября в ходу новая Стратегия, намного более реалистичная. Главная цель: снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года (неудачного). Значение социального риска тогда составило 9,91. То есть, если в 2030 году будет около 7,5, а в 2036‑м около 5,0 – всё идет хорошо.

Результат зависит не столько от состояния дорог, числа камер и скорости реагирования спасателей, сколько от поведения самих автомобилистов. Справимся?