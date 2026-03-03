Rox Adamas прошел испытания в 30-градусные морозы

Наверное, непросто создать современный автомобиль, который продемонстрирует характеристики, больше привычные для эталонных автомобилей прошлого. Однако компания Rox Motor решила попробовать. Первый опыт с Adamas оказался довольно удачным, по крайней мере с технической точки зрения. Ведь схема силовой установки была реализована по принципу последовательного гибрида, и такая компоновка является наиболее правильной и совершенной. Поскольку в рамках одного автомобиля проявляются лучшие черты мира электрической мобильности и вселенной двигателей внутреннего сгорания. Это делает машину универсальной с точки зрения заправочно-зарядной инфраструктуры и региона использования.

Может быть именно поэтому Rox Motor показала модель Adamas на территории Китая в регионе внутренняя Монголия, где зимняя температура старательно держится на отметке -30 градусов, а практически бескрайние холмистые просторы с изобилием самых разных дорог и маршрутов позволяют в полной мере погрузиться в атмосферу первобытного внедорожного драйва. При этом протяженность маршрута полностью зависит от характеристик автомобиля и наличия здравого смысла у водителя.

Впрочем, сначала стоит остановиться на том, чем Rox Adamas отличается от своего предшественника. Изменений не так и много, но они существенно повлияли на общий характер авто. Дизайн кузова, созданного студией Pininfarina, стал еще строже и технологичнее.

Машина производит впечатление даже на искушенного современного автолюбителя. Трехуровневая вертикальная передняя часть автомобиля со светодиодной оптикой заставляет окружающих задуматься о прекрасном. И, возможно, переосмыслить свои взгляды на дизайн.

Боковая часть поддерживает общую стилистику передней, создавая у стороннего наблюдателя выброс окситоцина. Но на этом феерия визуальных образов не закачивается. Ведь задняя часть авто делает картину совершенной и становится понятно, что этот автомобиль явно разрабатывался не только для того, чтобы производить впечатление, но и затем, чтобы перемещаться там, куда вряд ли поедут большинство владельцев современных полноприводных кроссоверов. По крайней мере запасное колесо на двери багажника недвусмысленно на это намекает.

А что с техническими характеристиками? Дело в том, этот автомобиль имеет пневмоподвеску с изменяемым клиренсом. Минимальный дорожный просвет составляет 140 мм, а максимальный - 272 мм.

Модель имеет полностью алюминиевую подвеску, что благотворно сказывается на ее массе и, конечно, управляемости. Тем более, что подвеска у Rox 01 Adamas довольно сложна: спереди сдвоенные треугольные рычаги, практически как в "Формуле 1", а сзади - многорычажка. А поскольку у машины меняется дорожный просвет, инженерам пришлось серьезно намудрить с кинематикой рычагов, чтобы автомобиль в любых режимах сохранял приемлемую управляемость.

Силовая часть устроена довольно просто. Есть ДВС - он же генератор мощностью 75 kW - и два электромотора. Электромотор передней оси выдает мощность 150 kW, а задней - 200. В качестве накопителя энергии используется блок аккумуляторных батарей компании CATL на 56,1 kWh. Он дает возможность только на электротяге проехать 300 км. Кстати, в китайской версии используется аккумулятор меньшей емкости - всего 44,6. В результате российская версия авто на одной зарядке/заправке может преодолеть 1336 км. Показатель довольно внушительный.

В машине довольно грамотно реализована система термостатирования, в которой ДВС, климат-контроль, аккумулятор и электромоторы объединены в единый контур, позволяя оптимизировать циркуляцию тепла для поддержания комфортного температурного режима. Схема посадки в Rox 01 Adamas подразумевает некоторую вариативность. Есть вариант 2-2-2, присутствует вариант 2-3-2 или даже 2-2-3.

Какой лучше сказать затрудняюсь - все зависит от задач. Если задумываться о комфорте, то лучше выбрать первый, поскольку тогда каждый пассажир получает в свое распоряжение индивидуальное сиденье. Кстати, на втором ряду, помимо разнообразных регулировок посадки, есть подогрев и охлаждение, а также массаж. Эта опция явно окажется очень полезной, особенно при дальних путешествиях. Кроме того, на втором ряду есть и регулируемые оттоманки. Обладатели длинных ног должны оценить. Сиденья второго ряда расположены амфитеатром - в результате их пассажиры могут свысока смотреть на остальных членов экипажа. По необходимости сиденья третьего ряда складываются в ровный пол и выясняется, что в этом случае у машины появляется багажник объемом 2202 литра. Там есть еще и розетка на 220 В.

Водительское место не вызывает почти никаких нареканий. Удобный руль, большой дисплей приборной панели с необходимым набором информации. Причем туда выводится информация и об объектах, окружающих машину. И, например, людей автомобиль распознает довольно неплохо, создавая забавную анимацию из фигурок на дисплее диагональю 12,6 дюйма. Интерфейс экрана информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма традиционен для китайского автопрома - много элементов, что не всегда удобно. Впрочем, доступ к базовым функциям и управлению климатом логичен и не создает проблем. Управляется все это чудо процессором SnapDragon 8455, поэтому все неплохо.

При движении Rox Adamas производит довольно приятное впечатление. Адекватная реакция на руль, стабильная работа подвески и, конечно, очень бодрая реакция на педаль скорости. Ведь она связана с мощными и моментными электромоторами. Практически полное отсутствие паузы в реакции на педаль может вызвать слезы умиления у людей, которые помнят автопром 20-летней давности. При этом даже на ускорении в автомобиле довольно тихо. И это несмотря на довольно "квадратный" кузов. У Rox Adamas есть семь режимов движения - дорога, снег, авто, горы, грязь, песок и брод. И это как раз тот случай, когда они на самом деле меняют характер поведения автомобиля.

Ведь помимо изменения чувствительности руля и электромоторов меняется и характер взаимодействия с дорогой благодаря адаптивной пневмоподвески. Да и возможности настроек характеристик полного привода и блокировок становятся намного шире. Ведь электромоторы на осях автомобиля реагируют по-настоящему быстро. А благодаря отсутствию разных вискомуфт, полный привод из муляжа превращается в реальный долгоиграющий и профессиональный инструмент.

И на заснеженном бездорожье внутренней Монголии я не ощущал никакого беспокойства о том, что в любой момент у автомобиля "отстегнется" полный привод, а я останусь посреди снежной пустоты с призрачной надеждой на спасение. Если в баке есть бензин, а в аккумуляторе электричество, машина способна на подвиги. Тем более, что я могу существенно (до 272мм) увеличить дорожный просвет, повысив геометрическую проходимость. Общего момента двух электромоторов в 740 Нм вполне хватает для того, чтобы автомобиль мог забраться в подъем крутизной 45 градусов.

Кстати, Rox Adamas может преодолеть брод глубиной до 700 мм - довольно неплохой показатель. Впрочем, есть и некоторые проблемы.

Большое количество рычагов, шарниров и сайлент-блоков не позволяет надеяться на то, что автомобиль без проблем может эксплуатироваться на бездорожье. Скорее, он может туда ненадолго заехать и выбраться оттуда. Но оно (бездорожье) точно не является его постоянной средой обитания. Это как раз тот случай, когда внедорожный потенциал конструкции ценится намного больше его реального применения. И это вполне нормально. Тем более, что для автомобиля существует большой набор кемпинговых и экспедиционных аксессуаров. Например, опциональная палатка на крышу при раскладывании превращает Rox в трехкомнатную квартиру с отдельными спальней, кухней и прихожей.

Может быть стоит рассмотреть приобретение Rox Adamas в качестве альтернативы покупки жилья? По крайней мере китайский внедорожник можно припарковать в месте, которое нравится исключительно вам. А еще в машине реально тепло. Несмотря на трескучий мороз снаружи, внутри можно находиться в летней одежде и не испытывать никаких проблем.

А что по качеству? Конечно, многое зависит от режима эксплуатации. Однако сам автопроизводитель дает гарантию на автомобиль на 5 лет или 150 000 километров пробега. А на батарею - 8 или 240 000 километров. В итоге получился довольно неплохой автомобиль, который в состоянии и порадовать и удивить своими возможностями в самых разных условиях эксплуатации.

Благодаря схеме последовательного гибрида Rox Adamas довольно универсален и утилитарен. При этом он подходит как для повседневной городской эксплуатации, так и для дальних поездок.Машина порадует небольшим расходом топлива, однако вряд ли эта экономия позволит компенсировать изначально высокую стоимость авто. Скорее всего Rox Adamas относится к хорошим, но нишевым автомобилям, интерес к которым будет присутствовать всегда, но реальный спрос будет определяться ценой.

Напомним, что "Автотор" и автопроизводитель Rox Motor подписали соглашение о производстве автомобилей в России. Внедорожник Rox 01 станет первым представителем последовательных гибридов, который покинет стены завода в Калининграде.