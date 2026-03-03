Под Ростовом Великим планируют расширить трассу М-8

Открыт поиск подрядчика, который расширит участок федеральной автодороги М-8 "Холмогоры" около Ростова Великого в Ярославской области.

Извещение об электронном конкурсе на портале госзакупок разместило казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва - Архангельск Федерального дорожного агентства". Именно эта организация отвечает за состояние федеральных автодорог, проходящих по территории Костромской, Ярославской, Вологодской и Архангельской областей, в том числе трассы М-8 "Холмогоры".

На торги выставлены работы по расширению чуть более шести километров дороги в Ярославской области у села Львы и деревни Песочное - от реки Кучебеж до поворота на Ростов Великий. Трассу планируют расширить с двух полос до четырех, на разделительной полосе предполагается поставить ограждение.

Тот же подрядчик должен будет подготовить рабочую документацию с учетом съездов с трассы, зон автозаправок и придорожного сервиса. Необходимо также предусмотреть ограждение, препятствующее выходу на дорогу диких животных, поскольку здесь регулярно происходят ДТП с их участием.

Судя по проекту контракта, все дорожные работы необходимо закончить в конце октября 2027 года. Учтены в нем и гарантийные обязательства подрядчика. Так, на верхний слой асфальтового покрытия они должны длиться четыре года.

Заявки принимаются до 12 марта, итоги конкурса подведут 17 марта. Начальная цена контракта - 2,268 миллиарда рублей.

Федеральная автодорога М-8 "Холмогоры" связывает семь регионов. Она важна как для транспортной логистики, так и для туризма. При этом трасса входит в топ-10 федеральных дорог с самой высокой аварийностью. Эксперты отмечают, что труднопроходимые участки, сложная погода и низкая освещенность ночью усложняют движение и повышают вероятность аварий.

65 километров трассы М-8 на территории Ярославской области проходят в две полосы, причем интенсивность потока составляет 24 тысячи автомобилей в сутки. А переславские горки, на которых чуть не ежедневно происходят ДТП с тяжкими последствиями, стали притчей во языцех.

Ранее власти Ярославской области заявляли, что в 2026 году начнется расширение всех участков трассы до четырех полос от границы с Владимирской областью до Ростова Великого, а до конца 2028 года трасса будет полностью расширена до Ярославля.

Тем временем

В 2026 году в Костромской области капитально отремонтируют и реконструируют пять мостов. В Красносельском округе на трассе Кострома - Красное-на-Волге идут работы на мосту через реку Покшу. На дороге Кострома - Заволжье начат капитальный ремонт моста через реку Юрцовку. Продолжается реконструкция моста через реку Вексу на дороге Россолово - Унорож в Галичском округе и моста через реку Нею на региональной трассе Якимово - Нея. Также идет реконструкция деревянного мостового перехода через реку Калюг в Октябрьском округе. Мост обеспечивает доступность села Луптюг и связывает регион с Кировской областью.