В Смоленской области разгорелись споры об итогах ремонта дорог

Большой резонанс получил в регионе отчет Общероссийского народного фронта, где по традиции обобщили результаты дорожных работ за минувший год. Эксперты смоленского отделения ОНФ сняли на видео участки, где велись работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Где-то асфальт крошился под руками, где-то знаки вместе с бетоном можно было легко вынуть из земли, где-то не хватало верхнего слоя асфальта, ограждения или тротуаров. Сравнив реальность с тем, что предусматривали документы, наблюдатели оценили "экономию" на качестве и безопасности в сумму более 500 миллионов. Примечательно, что претензии возникли и к подрядчику, который является областным бюджетным учреждением.

© Российская Газета

Эти выводы по просьбе "РГ" прокомментировали в министерстве транспорта Смоленской области. По большинству пунктов позиции чиновников и общественников расходятся диаметрально. Хотя власти уверяют, что следят за исполнением контрактов в тесном взаимодействии с "фронтовиками", которые аккумулируют сигналы от жителей. Мы приведем оба взгляда на ситуацию. Возможно, третейским судьей выступит прокуратура, которая на публичные заявления об оплаченных из казны дефектах пока не отреагировала.

По асфальту - рекой

"Дорогой в никуда" окрестили наблюдатели новый участок трассы Велиж - Печенки - Большая Ржавка длиной 4,6 километра. Он упирается в болото. При этом жители соседних деревень Яново и Пересна ждут дорогу 30 лет, отметили в ОНФ. Асфальтобетонную смесь сюда возили за 235 километров, песок - за 220. По данным областного минтранса, передвижная дорожная лаборатория не выявила отклонений по качеству покрытия.

Асфальт в пути остыл, клали его в грязь под дождем. В итоге покрытие пошло волнами еще до сдачи объекта, - напомнил эксперт Народного фронта Николай Яров, который ходил по этим волнам лично. - Проверку выполняла лаборатория самого исполнителя контракта - СОГБУ "Смоленскавтодор". Налицо конфликт интересов, оценка необъективна. Мы зафиксировали разрушения верхнего слоя, возможные только при нарушении технологии.

Нелогичную логистику наблюдатели обнаружили также на участках Новый Ржавец - Вязьма и Баскаково - Гагарин. Смесь туда подвозили не с ближайших заводов в Вязьме и Гагарине, а за 60 километров - соответственно из Сафонова и Вязьмы. Ранее власти объясняли, что для работы по нацпроектам выбирают материалы с лучших АБЗ. Но выходит, что одни и те же предприятия задействуют перекрестно, а не по принципу близости к месту ремонта.

Систему водоотвода с проезжей части на трассе Баскаково - Гагарин сделали в усеченном виде. Из 24 лотков установили восемь, и они начали разрушаться еще до завершения ремонта, отмечено в отчете. В минтрансе уточнили, что отводы устроены в местах наибольшего скопления воды, а весной по итогам осмотра количество лотков при необходимости увеличат. "Экономия по нацпроекту составила 23 миллиона рублей. И теперь выполнить те же работы планируют за счет дефицитного регионального бюджета. Сходы с тротуаров не предусмотрены - жители вынуждены прыгать с тротуара к своим домам", - подчеркнул Яров.

На трассе Новоржавец - Вязьма, помимо прочего, выявили ненадежные бермы под дорожными знаками: бетонное основание попросту отсутствовало. "Проектные водосбросы вообще не обустроены, закупленный для них материал лежит на складе", - подчеркнули в ОНФ. По поводу дорожных знаков чиновники не нашлись что сказать, по лоткам для стока вновь почему-то пояснили, что они сделаны "в фактических местах скопления воды". Получается, проектно-сметная документация не учитывала реальное положение дел, если ею можно было спокойно пренебречь?

О том, чем оборачивается отсутствие стока воды, красноречиво свидетельствует ситуация на дороге Вязьма - Темкино стоимостью больше полумиллиарда рублей. Ее "фронтовики" повторно посетили в декабре. Часть заездных карманов оказалась подтоплена, на одном из отрезков вода стояла до осевой линии разметки, то есть лужа "съедала" половину ширины проезжей части. Попутно выяснилось, что часть тротуаров и остановочных павильонов построена для галочки, без какой-либо логики. В правительстве региона отметили, что подрядчику предъявлены претензии для устранения дефектов по гарантии.

По гарантии, к слову, в 2025 году следовало бы переделать полотно на участке Вязьма - Темкино - Нарытка. Дорогу ранее оставили на зиму в "полураздетом" состоянии, без верхнего асфальтобетона. Покрытие разрушилось, и восстанавливали его не в рамках санкций к "Смоленскавтодору", а вновь за счет бюджета, указали в своем отчете общественники.

В ОНФ говорят, что на дороге Рудня - Казимирово - Шилово "проектные решения проигнорированы, не выполнены обещания, данные на сходе граждан. В итоге отсутствуют пешеходные переходы на перекрестке - там, где это не противоречит нормативам, - и тротуары вблизи жилых домов (в минтрансе заявляют, что "зебра" нарисована, тротуары устроены на участках, где больше всего пешеходов. - Прим. ред.). Подрядчик не успел провести работы до наступления морозов - предположительно, из-за занятости на коммерческих объектах".

Холод не тетка

Новый асфальт на участке Темкино - Власово - Федотково усиленно разрушается. "Фронтовики" предполагают, что вместо указанного в контракте щебня там частично использовали дешевый известняк: смесь на асфальтовом заводе готовили из материала, предоставленного подрядчиком, паспорта на нее аналитики не увидели. Ремонт более девяти километров полотна идет с 2023 года и уже обошелся в 222 миллиона. В 2025-м на его завершение дополнительно выделили 52 миллиона, работы пытались провести в холода, не вышло. Больше половины суммы не было освоено, так как СОГБУ работала на коммерческих объектах, считают в Народном фронте. "Работы выполнены. Принятый верхний слой асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям ГОСТ, что подтверждается протоколами испытаний материалов", - парировали в минтрансе.

Постоянные переделки на дороге Ивино - Большие Подъелки - Машутино. Покрытию не хватало то толщины, то ширины, асфальт упорно отслаивался. Средства освоили быстро, но из-за исправления брака реальные затраты выросли. Сейчас работы "выполнены в полном объеме", констатировали чиновники. Долго ли продержится асфальт, станет видно в течение года.

Непрочным обещает быть и покрытие на мосту через Гжать в Гагарине. Стройка стоимостью 145 миллионов рублей была заморожена два года, что создало огромные неудобства для жителей.

В конце 2025-го на мосту начали срочно укладывать асфальт - при температуре -13 градусов, на снег и лед. Гнались за показателями, дополнительно выплатили многомиллионный аванс. Но объект так и не сдали в эксплуатацию. На мосту нет барьерного ограждения, стоят знаки ограничения нагрузки на ось, асфальт разрушается, - рассказал Яров.

В минтрансе отметили, что в связи с нарушением сроков "заказчиком проведена претенциозная работа".

Ремонт в мороз заметили и на объектах в Смоленске. На улице Толмачева заливали бетон (причем непроектный, но полностью оплаченный) и укладывали асфальт. Часть покрытия уже разрушается. В ОНФ связывают это с нарушением температурного режима, в минтрансе - с проездом тяжелой строительной техники. Работы по устройству покрытия из бетона и его демонтажу ввиду наличия дефектов к оплате не предъявлялись, в этом году подрядчик устранит брак, заверили в министерстве.

Развеять подозрения

Особое возмущение у общественников вызвали работы на дороге к будущему логистическому центру Wildberries под Смоленском. На участке Дивасы - Скрипорово ее строят с нуля. В конце года появились фотографии: в основание дороги сложен строительный мусор, подлежащий утилизации (старые бордюры, арматура…). В минтрансе региона пояснили, что это был временный проезд для грузовиков, которые подвозили песок к "корыту" будущей дороги, его уже разобрали.

Еще одна детективная история из отчета ОНФ связана с участком Тростино - Забегаевка - Комаровка: материалы для ремонта закупили и доставили на асфальтовый завод в 2023 году, но верхний слой покрытия на четырехкилометровом отрезке не появился. "Обочины не отсыпаны, съезды не сделаны, нижний слой асфальта стал разрушаться. Куда исчезли материалы и почему работы, за которые переведены бюджетные деньги, не выполнены? Почему бездействуют надзорные органы?" - удивляется Яров. В минтрансе пояснили, что сотрудники СОГБУ "Смоленскавтодор" планируют обследовать эту дорогу и привести ее в порядок в 2026 году. Вопрос о возможном хищении оплаченных материалов висит в воздухе.

На кону жизнь

Цена огрехов при ремонте - не просто дискомфорт автомобилистов, но и безопасность пешеходов. Яркий пример тому - история с дорогой в поселке Торфопредприятие в Смоленске. Ее отремонтировали в 2021 году. Получили ровное полотно без знаков и разметки. Местные жители неоднократно просили устроить искусственные неровности.

Спустя три года после "ремонта" произошло ДТП, пострадавший ребенок стал инвалидом. Еще через 11 месяцев в 50 метрах от того же места сбили девочку, она погибла. Одной из причин трагедии стал демонтаж "лежачих полицейских" и дорожных знаков при полном отсутствии тротуаров, обочин и освещения. "Смоленскавтодор" имел полномочия по содержанию дороги с 2023 года, но не отреагировал на ДТП в 2024-2025 годах и проигнорировал многочисленные предупреждения Народного фронта и ГИБДД. Это не просто халатность, а преступное бездействие, - полагает Николай Яров.

Чиновники пояснили, что дорога была передана на содержание СОГБУ без необходимых элементов благоустройства, к данному моменту силами учреждения установлено 137 дорожных знаков, сделан пешеходный переход и два "лежачих полицейских", нанесена разметка. "Определяется подрядчик для устройства тротуаров и автобусных остановок", - добавили в минтрансе.

Ждут остановок и заездных карманов на участке у Стабнинской больницы в деревне Жуково под Смоленском. Места, где раньше происходили посадка и высадка пассажиров, оказались перегорожены свежепостроенным тротуаром. К мнению людей не прислушались, сейчас пациенты и дети ходят к автобусу более километра - частично по проезжей части. Чиновники пока только планируют провести обследование, чтобы определить место для новой остановки.

Стоит отметить, что далеко не все объекты дорожного ремонта в Смоленске и области вызывают такой шквал критики. Есть примеры, когда подрядчики работают добросовестно и оперативно исправляют ошибки. Почему не удается наладить процессы именно в бюджетном учреждении - загадка. Для обратной связи у жителей есть платформа "Госуслуги. Решаем вместе" и программа "Инцидент менеджмент". В СОГБУ "Смоленскавтодор" отмечают, что оперативно реагируют на обращения жителей. В соцсетях, однако, можно встретить массу комментариев, которые говорят об обратном.

При приемке каждого дорожного объекта обязательно проводятся лабораторные исследования материалов и покрытия. На всех этапах осуществляется непрерывный технический надзор. В случае выявления дефектов при эксплуатации будут направляться требования об их устранении в рамках гарантийных обязательств силами подрядных организаций. СОГБУ "Смоленскавтодор" в обязательном порядке предъявляет штрафные санкции подрядчикам, по вине которых допущены нарушения. Для обеспечения максимальной прозрачности министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с СОГБУ "Смоленскавтодор" осуществляет активное взаимодействие с Народным фронтом. На текущий момент ведется совместная работа по 13 объектам мониторинга. Активисты регулярно выезжают в составе комиссий на дорожные объекты региона, принимая непосредственное участие в их обследовании и финальной приемке, - сообщили "РГ" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Смоленской области.

В региональном отделении Народного фронта заявили, что за 2025 год не было ни одного совместного выезда - ни на этапе проведения работ, ни при финальной приемке.

Справка "РГ"

В 2025 году в Смоленской области было отремонтировано 92,5 километра автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, также по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" привели в порядок 15 участков улиц в Смоленске общей протяженностью 8,1 километра. На ремонт и содержание дорог было выделено почти 13 миллиардов рублей. Нормативам соответствуют более 44 процента дорог в регионе и 82 процент - в Смоленске.