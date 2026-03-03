Chevrolet Equinox 2027 переходит на 8-ступенчатый автомат

В 2027 году Chevrolet Equinox полностью переходит на восьмиступенчатую автоматическую коробку передач, отказавшись от бесступенчатой трансмиссии, которая ранее использовалась в переднеприводных версиях. Это изменение коснётся как переднеприводных, так и полноприводных модификаций, унифицируя трансмиссию для всех моделей. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Chevrolet

Мощность двигателя 1,5-литрового I4 LSD с турбонаддувом составляет 175 лошадиных сил, при этом крутящий момент варьируется: 250 Нм для переднего привода и 270 Нм для полного привода. Влияние этого шага на экономию топлива пока остаётся неясным, так же как и точные причины отказа от вариатора со стороны General Motors.

Помимо трансмиссии, в новом модельном году произойдут изменения в цветовой гамме: оттенок Cacti Green будет заменён на Autumn Harvest Metallic. Производство Equinox 2027 года планируется начать в июне на мексиканском заводе в Сан-Луис-Потоси, а с середины года сборка продолжится на заводе GM в Фэрфаксе, Канзас.