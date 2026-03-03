Ford лидирует в лояльности клиентов, опережая Chevrolet и Toyota

Согласно ежегодному исследованию S&P Global Mobility Automotive Loyalty Awards, американская автомобильная компания Ford продемонстрировала наивысший уровень клиентской лояльности, что подразумевает готовность автовладельцев снова выбрать автомобиль этой марки. Результат Ford составил 58,8%, что позволило ему опередить General Motors с маркой Chevrolet, занявшую второе место с 57,8%, и японскую Toyota, показавшую 57,7%. Все три бренда значительно превысили средний уровень лояльности в 51,1%, что подчеркивает их устойчивые позиции на рынке. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© ford

В сегменте премиальных автомобилей показатели лояльности оказались заметно ниже, составив около 48%, что указывает на различия в потребительском поведении между массовым и люксовым рынками. Специалисты отмечают, что высокая лояльность клиентов играет ключевую роль для устойчивости автомобильного бизнеса, так как такие покупатели чаще совершают повторные покупки и рекомендуют бренд другим. Это способствует привлечению новых потребителей и укреплению рыночных позиций компании. Исследование подчеркивает важность удержания клиентов в конкурентной автомобильной индустрии.