Дилер объяснил всплеск интереса к подержанным Lada Niva

В январе 2026 года в России был зафиксирован рост продаж подержанных автомобилей Lada Niva Legend на 4% по сравнению с прошлым годом. В результате внедорожник впервые стал самой популярной моделью бренда на вторичном авторынке, обогнав ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107, спрос на которые, напротив, снизился.

© Российская Газета

Коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский в беседе с "Автостатом" отметил, что сложно однозначно утверждать, был ли этот всплеск сезонным. На спрос могли повлиять различные факторы, включая выход на рынок обновленной Lada Niva Travel, аномальные снегопады и рост цен на новые машины.

"Появление новой Lada Niva Travel могло стимулировать спрос на подержанные отечественные внедорожники через программу трейд-ин. Аномальные снегопады повысили интерес к автомобилям с полным приводом, особенно в регионах с менее развитой инфраструктурой", - прокомментировал Александр Шапринский.

Lada Niva Legend, благодаря своей энергоемкости, выносливости подвески, простоте ремонта и доступности запчастей, оказалась привлекательным вариантом для покупателей и, вероятно, останется одним из бестселлеров рынка подержанных автомобилей благодаря своим качествам, подчеркнул эксперт.

В то же время в регионах Северо-Запада, по словам Шапринского, позицию лидера за собой сохранит Lada Granta за счет своей доступности.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ раскрыл информацию о ценах на новую Lada Vesta Sport.