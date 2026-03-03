В России сделают реестр перекрытых дорог

В РФ хотят сделать реестр временно перекрытых дорог. На территории России может появиться новый информационный сервис для водителей, в котором будут содержаться данные об ограничениях дорог с координатами, сроках, времени и условиях перекрытий как минимум за 15 дней до планируемой даты. Соответствующий законопроект разработан в Совете Федерации и уже одобрен кабмином.

В документе указано семь групп причин возможных ограничений движения: погодные условия, ремонт дорог, повышенная интенсивность движения, проведение публичных мероприятий и специальные мероприятия. Предполагается, что эти данные будет вносить владелец транспортной артерии не менее чем за 15 дней до даты введения ограничений.

Кроме того, база данных будет содержать сведения об авариях и чрезвычайных ситуациях — в этом случае реестр должен пополняться оперативно. Вся информация из списка должна быть опубликована на отдельном сайте не позднее чем через час после обновления списка.

Помимо этого, будет запрещено перекрывать одну и ту же трассу в нескольких местах чаще, чем каждые 1—5 км в зависимости от категории автодороги.

По мнению авторов проекта, нововведение положительно скажется на безопасности и «повысит привлекательность дорог для пользователей».