Отсутствие лицензии может остановить экспорт Volkswagen в РФ

Российский рынок в скором времени может окончательно потерять автомобили Volkswagen, оснащенные системой полного привода. Об этом Николай Иванов. По его словам, все дело в отсутствии разрешительной документации на экспорт машин из КНР.

«Данная проблема усложняется еще и тем, что завод бренда в КНР может быть в ближайшее время закрыт. Такие слухи активно муссируются в профессиональном сообществе. Но даже если предположить, что производство будет продолжено, вопрос с лицензией это не решает. На данный момент она отсутствует, идут переговоры», — подчеркнул Иванов.

Он пояснил, что автомобили, которые сегодня попадают к покупателям через параллельный импорт, являются складскими остатками. Если пополнить эти стоки не удастся, российский сегмент марки Volkswagen может лишиться наиболее востребованных покупателями моделей с полным приводом.

«Запасов у нас осталось примерно на месяц, исходя из актуального уровня спроса», — отметил эксперт.

