На Volkswagen подали в суд за чрезмерный расход масла в популярных двигателях

Владельцы Volkswagen подали в суд на концерн из-за «масложора» популярных моторов. Речь идет об автомобилях с широко распространенным в США 2,0-литровым турбомотором EA888. По данным Carscoops, чрезмерный масляный аппетит может привести к серьезным поломкам агрегата.

Иск, поданный в суд Нью-Джерси, он охватывает модели 2018−2026 годов. Под прицел попали такие массовые машины как Volkswagen Tiguan, Atlas, Passat, Jetta GLI, а также Audi Q3, Q5 и Q7.

Истцы утверждают, что проблема кроется в дефектных поршневых кольцах. Из-за них излишки масла попадают в камеры сгорания. Это, в свою очередь, приводит к образованию нагара, из-за которого заклинивает клапан вентиляции картера (PCV). Давление внутри двигателя растет, и начинают течь сальники и прокладки.

Цепная реакция, по мнению заявителей, не ограничивается мелкой течью. В итоге могут лопнуть пластиковые масляные поддоны, потечь клапанные крышки и выйти из строя свечи зажигания.

Исход этого разбирательства не гарантирует владельцам компенсации. Год назад похожий иск по поводу тех же моторов был отклонен. Судья посчитал, что истица из Алабамы не смогла доказать, что ее машина была непригодна для эксплуатации.