BMW представит эксклюзивную Alpina на конкурсе Amelia Concours d’Elegance

На конкурсе Amelia Concours d’Elegance, который пройдёт с 6 по 8 марта во Флориде, состоится презентация новой модели Alpina от компании BMW. Это эксклюзивное для Северной Америки авто будет выпущено ограниченным тиражом, а его детали пока не разглашаются до официального показа в пятницу, 6 марта, после чего автомобиль выставят у входа в The Ritz-Carlton Resort на все выходные. Такая стратегия, ориентированная на коллекционеров и давних поклонников, подчёркивает уникальный характер новинки, хотя станет ли она просто обновлённой версией или чем-то более особенным, прояснится лишь в день презентации. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© BMW

Мероприятие Amelia Concours d’Elegance включает события в гольф-клубе острова Амелия и отеле The Ritz-Carlton Resort в Фернандина-Бич, что создаёт подходящую атмосферу для демонстрации редких автомобилей. В прошлом Alpina уже применяла подобный подход для создания специальных конфигураций под региональные рынки, что говорит о её внимании к нишевым аудиториям.

Решение BMW представить модель в таком формате, а не на крупных автосалонах, указывает на фокус на энтузиастов, а не массовых покупателей, что может повысить ценность этого ограниченного тиража. Это событие станет важным моментом для бренда Alpina, укрепляя его репутацию среди избранных коллекционеров в Северной Америке.