Потенциальное банкротство First Brands способно нанести ощутимый удар по Ford, поскольку этот поставщик производит критически важные детали для автопроизводителя, включая комплектующие для популярного пикапа F-150. Чтобы предотвратить сбои, Ford уже выплачивает авансы, поддерживая операционную деятельность First Brands, и изучает варианты продажи её активов, причём среди четырёх потенциальных покупателей три уже работают с Ford. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© ford

Ситуация усугубляется обвинениями в мошенничестве, выдвинутыми против бывшего руководства First Brands, что вызывает опасения кредиторов относительно ущемления их интересов и повышает вероятность ликвидации компании вместо её реструктуризации. По оценке юристов Ford, именно этот автопроизводитель оказывается наиболее уязвимым при полном крахе поставщика, поскольку остановка выпуска компонентов может спровоцировать перебои в сборке и дефицит автомобилей.

Таким образом, Ford вынужден балансировать между финансовыми рисками и необходимостью обеспечить бесперебойные поставки для своих массовых моделей, принимая меры для смягчения последствий возможного банкротства ключевого партнёра.