Автопром США теряет деньги, но держится за электрокары

Крупнейшие автопроизводители США списали порядка 40 миллиардов долларов вложений в электромобили после отмены федеральных требований по обязательной доле EV в продажах, хотя ранее администрация Джо Байдена планировала довести её до 50% к 2030 году. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© GMС

Несмотря на это, компании не отказываются от электромобилей, поскольку вынуждены соблюдать законы отдельных штатов, в первую очередь Калифорнии, где к 2035 году все продажи должны приходиться на электротранспорт. Уже с этого года доля EV там должна составить 36%, а аналогичные правила приняли ещё 11 штатов. General Motors в январе списала 6 миллиардов долларов, скорректировав планы продаж с прежнего ориентира в 1 миллион EV в год к 2030 году. По оценке компании, среднесрочный спрос составит 5–10% рынка, а в 2025 году в США было продано 1,27 миллиона электромобилей, что соответствует 7,8% рынка.

Ford отказался от ряда электрических проектов, включая F-150 Lightning и крупный SUV, но готовит новую платформу Universal EV с целевой ценой 30–35 тысяч долларов. Производитель рассчитывает укрепить позиции в сегменте электрокаров для города. Таким образом, несмотря на изменения федеральной политики, автоконцерны продолжают развивать электрическое направление, учитывая глобальную конкуренцию и требования региональных рынков.