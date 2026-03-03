Cupra Raval раскупили до старта продаж

Первый тираж электрического хэтчбека Cupra Raval оказался полностью выкуплен в Нидерландах ещё до официального начала продаж, что демонстрирует высокий спрос на эту новинку. Речь идёт о версии Business First Edition, изначально оцениваемой примерно в 30 775 евро без учёта дополнительных сборов, но после распродажи её стоимость поднялась на 1000 евро. Теперь базовая цена составляет 31 775 евро, а с учётом расходов на подготовку к передаче клиенту, которые могут достигать около 1200 евро, итоговая сумма способна доходить до 32 990 евро. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Cupra

Модель Raval оснащается электромотором мощностью 210 лошадиных сил и крутящим моментом 290 Нм, а батарея ёмкостью 56 кВт-ч обеспечивает запас хода примерно в 450 километров. В комплектацию входят 18-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и рулевого колеса, электропривод водительского кресла с функцией памяти, парктроники, камера заднего вида и беспроводная зарядка.

В линейке также заявлены версии Performance First Edition с мощностью 210 л.с. и VZ Rebel, развивающая 226 л.с. Производитель подтверждает, что в будущем появится более доступная модификация, ориентировочно стоящая около 26 000 евро. Raval станет одной из ключевых моделей марки, расширяя сегмент городских электрокаров, где акцент делается на компактность и приемлемую стоимость.