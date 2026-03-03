В Нидерландах дебютировала Kia K4

В Нидерландах официально дебютировала Kia K4, пришедшая на смену модели Ceed с бензиновыми двигателями. Автомобиль предлагается в двух вариантах кузова — хэтчбек и универсал Sportswagon, первые поставки в салоны начнутся в середине апреля. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Kia

Базовая цена хэтчбека K4 составляет 33 995 евро за версию с 1,0-литровым турбомотором T-GDI мощностью 115 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Вариант с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DCT стартует от 35 495 евро, а более мощная модификация с двигателем 1.6 T-GDI (180 л.с.) доступна минимум за 46 495 евро. Универсал Sportswagon дороже на 1500 евро, его цены начинаются от 35 495 евро, при этом самая мощная версия универсала оценивается не менее чем в 47 995 евро.

Длина хэтчбека равна 4,44 метра, колесная база — 2,72 метра. Объём багажника составляет 438 литров для хэтчбека и 604 литра для универсала, с возможными вариациями в зависимости от силовой установки. Стандартное оснащение включает 16-дюймовые диски, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и мультимедийную систему с экраном 12,3 дюйма.

Kia K4 позиционируется как ключевая бензиновая модель бренда на европейском рынке, выходящая в сегмент класса C, где традиционно представлены ведущие легковые автомобили. В 2026 году ожидается появление полноценной гибридной версии, что расширит предложение для покупателей.