Завод GM в Шушарах сертифицировал Jeland J8

Бывший завод General Motors в петербургских Шушарах получил сертификацию для производства кроссовера Jeland/Jaecoo J8, что знаменует новый этап в возрождении автомобильных мощностей региона. Одобрение типа транспортного средства выдано на партию из 120 автомобилей, оснащённых 2,0-литровым бензиновым двигателем, полным приводом и роботизированной коробкой передач, фактически представляя собой локализованную версию Jaecoo J8 под брендом Jeland. Заявителем и изготовителем указано ООО «АГМ», а производство планируется на площадке, законсервированной с 2015 года и начавшей расконсервацию лишь в 2025-м, причём в ближайшие недели ожидается официальный перезапуск предприятия. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Холдинг АГР ранее уже сертифицировал модели Jeland/Jaecoo J6 и J7, которые будут производиться на бывшей площадке Hyundai в Санкт-Петербурге, что расширяет орбиту перезапуска автопроизводства в городе. Этот шаг подчёркивает постепенное возвращение мощностей петербургского автокластера в строй, теперь с новыми брендами и китайской технической базой. Таким образом, инициатива демонстрирует стратегический сдвиг в автомобильной промышленности региона, ориентированный на адаптацию к современным рыночным условиям.