Alfa Romeo Giulia и Tonale победили в немецком автомобильном рейтинге

В Германии завершился масштабный читательский опрос, определивший фаворитов среди автомобилей. Мероприятие, организованное журналом Auto motor und sport, в юбилейный пятидесятый раз собрало почти 95 тысяч участников, которые оценивали 480 моделей в тринадцати категориях. По итогам голосования Alfa Romeo Giulia стала лучшим импортным среднеразмерным автомобилем, набрав 22,7% голосов, а Tonale одержал победу в категории компактных внедорожников с результатом 8,4%. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Alfa Romeo

Помимо лидеров, другие модели бренда также продемонстрировали впечатляющие результаты. Stelvio занял вторую позицию среди импортных больших внедорожников, получив 9,9% голосов, а Junior оказался на четвёртом месте в рейтинге малых внедорожников. Это свидетельствует о стабильно высоком интересе немецких покупателей к продукции Alfa Romeo, где все четыре актуальные модели показали результаты выше среднего.

Успех в опросе напрямую влияет на коммерческие показатели бренда, укрепляя его позиции на рынке. Германия, где проводилось голосование, является вторым по значимости рынком сбыта для Alfa Romeo, что подчёркивает важность такого признания. Полученные награды отражают не только популярность моделей, но и их соответствие ожиданиям автолюбителей.