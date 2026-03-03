Салон нового Omoda C5 для России сняли на фото

То, как выглядит интерьер обновленного кроссовера Omoda C5 для России, больше не является тайной.

Фото предоставил изданию "Китайские автомобили" неназванный читатель.

Судя по обнародованному снимку, салон новинки напоминает интерьер старшей модели C7. В водительской зоне установлен 2-спицевый руль с усеченными верхними и нижними секторами и мощными приливами под хват, селектор КПП на рулевой рейке, широкоформатный 15,6-дюймовый тачскрин "парящего" типа и узкая цифровая приборная панель.

На центральном тоннеле разместили две площадки для смартфона, пару подстаканников и блок физических кнопок. В передние стойки интегрировали динамики. Света в салоне добавляет панорамная крыша.

Также стало известно, что модель уже появилась у дилеров, старт продаж состоится в ближайшее время.

О новинке известно, что из-за новых бамперов ее длина увеличилась на 145 мм, до 4545 мм. Место под капотом зарезервировано для 1,5-литрового турбомотора мощностью 147 л.с. Трансмиссия - 6-степенчатый преселективный "робот" для переднеприводных версий и 7-степенчатый преселективный "робот" для модификаций 4х4.