Прошла презентация обновленного Chery Tiggo 7L

Компания Chery обновила популярный кроссовер Tiggo 7L. Однако пока изменения коснулись только китайского рынка.

© Российская Газета

Новинка заметно отличается от версии, уже доступной в России. В то же время она имеет много общего с другим кроссовером от Chery - Omoda C7.

Передняя часть автомобиля претерпела значительные изменения: иная решетка радиатора, интегрированная с головной оптикой, обновленный бампер и воздухозаборники. Полускрытые дверные ручки и фонари с графикой в виде молний придают автомобилю современный и динамичный вид. Третий стоп-сигнал, расположенный на крыше, завершает обновленный образ.

По данным CarNewsChina, технические характеристики обновленного Tiggo 7L для китайского рынка пока остаются в секрете. В России модель представлена с 1,6-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил в связке с семиступенчатым "роботом", привод передний либо полный.

Tiggo 7L появился на российском рынке весной 2025 года. Буква L в названии символизирует увеличенную на 40 мм длину кузова по сравнению с Tiggo 7 Pro Max и расширенный функционал автомобиля.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что салон нового Omoda C5 для России сняли на фото.