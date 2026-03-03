На российский рынок выходит гибридный внедорожник DongFeng MHero II

На российском рынке ожидается появление гибридного внедорожника DongFeng MHero II, что подтверждается получением необходимого сертификата — Одобрения типа транспортного средства. Этот документ открывает путь для официальных продаж модели, которая выделяется мощной силовой установкой, включающей бензиновый двигатель на 186 лошадиных сил объёмом 1,5 литра и электромотор мощностью 100 или 110 киловатт в разных версиях. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© соцсети

Эффективность гибридной схемы обеспечивается аккумулятором ёмкостью 87 ампер-часов, что способствует улучшению характеристик и расширяет возможности использования электротяги. Технические особенности позволяют позиционировать MHero II как высокотехнологичный SUV, нацеленный на сегмент с повышенной мощностью и функциональностью. Получение сертификата указывает на активную подготовку к запуску модели, что может заинтересовать потребителей, ищущих современные гибридные решения.