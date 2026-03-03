Утильсбор по-новому: как формула Минпромторга добавит 2 млн к цене Zeekr

В РФ вступают новые правила расчета утильсбора

© runews24.ru

С 1 апреля 2026 года в России вступают в силу обновленные правила расчета утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС. Минпромторг подготовил проект, который уничтожает главную лазейку «серых» импортеров – возможность оформлять машины по таможенно-приходному ордеру (ТПО) с минимальными платежами.

Теперь к коммерческому утильсбору будут прибавлять разницу между российскими пошлинами, НДС, акцизами и фактически уплаченными в Беларуси или Казахстане.

Эксперты уже посчитали последствия на конкретном примере. Популярный кроссовер Zeekr 9x, который сегодня можно привезти по схеме через Беларусь, после нововведений подорожает почти на 2 миллиона рублей – до 12 млн. При этом сам автомобиль и без того недешев: в Китае он стоит от 4,9 млн, но российские продавцы просят 8-9 млн плюс утильсбор 3,2 млн.

Глава компании E.N. Cars Евгений Забелин поясняет: экономическая выгода от ввоза через страны ЕАЭС практически исчезнет, большинство «серых» схем прекратят существование. В Минпромторге прямо заявляют: цель – выровнять условия для всех участников рынка и поддержать отечественный автопром. Для покупателей это означает одно: привычные каналы экономии закрываются, и ценники в дилерских центрах поползут вверх уже к лету.

Напомним, что эксклюзивные внедорожники из ОАЭ исчезли из России – рынок потерял главный канал ввоза. Таксопарки приостановили обновление автопарка из-за неопределенности с законом.