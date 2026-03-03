Россиянам объяснили, каким образом новый кроссовер GAC сменил тип привода. На российском рынке стартовали продажи нового гибридного кроссовера, который стал флагманом модельного ряда марки GAC в нашей стране. Однако россияне заметили, что в Китае автомобиль предложен с другим типом силовой установки — он более мощный и дорогой по транспортному налогу. При этом никаких изменений в технической части модель не получила. В беседе с Quto.ru технический эксперт компании E.N.Cars Аркадий объяснил, как именно машина сменила привод без внесения масштабных доработок.

© Quto.ru

Уточним, что на китайском рынке автомобиль продаётся с установкой параллельного типа (то есть бензиновый двигатель добавляет мощности), в то время как в России — с последовательной, где традиционный ДВС не имеет связи с колёсами и работает только для зарядки аккумулятора. Этот вариант, кстати, более выгодный по налогам.

По словам эксперта, в версии модели для КНР есть программная возможность перевода трансмиссии в последовательный режим.

«Моя основная версия на данный момент — в версии кроссовера для России этот переключатель принудительно «залочен» во включенном состоянии, то есть трансмиссия всегда работает в одном режиме, де-факто превращая S7 из последовательно-параллельного в строго последовательным гибрид», — считает Аркадий.

Таким образом, техническая начинка осталась прежней, но для российского рынка производитель доработал часть софта и отключил часть настроек программно.

Впрочем, он также отметил, что часть пользователей уже заметила ряд отличий, однако считает, что технические изменения сложнее внести на производстве, чем изменить программное обеспечение.