В Екатеринбурге планируют разработать новый механизм эвакуации авто

Эвакуацию автомобилей, которые препятствуют устранению коммунальных аварий, сегодня обсудили в гордуме Екатеринбурга. С просьбой рассмотреть этот вопрос руководство «Водоканала» обратилось к председателю думы Анне Гурарий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В «Водоканале» отметили, что на сегодняшний день в городе нет механизма, который позволял бы перемещать частные автомобили с люков и мест, где требуется провести раскопки для устранения аварий. В связи с этим рабочим зачастую приходится ремонтировать неисправности «в обход» перекрытых коммуникаций.В таких случаях вызывают сотрудников ГИБДД. Но эвакуировать транспорт возможно только если он припаркован с нарушением правил. В итоге работа коммунальных служб затрудняется, и сроки устранения неполадок увеличиваются.

Первый зампредседателя гордумы Михаил Матвеев сказал о необходимости конкретной статистики: сколько случаев, когда припаркованный транспорт мешал устранению аварии, было за последние два года. А депутат Антон Швалев подчеркнул, что из-за подобных случаев не должны страдать соцобъекты. Например, когда авто невозможно эвакуировать, а детсад из-за аварии два дня находится без воды. Депутат Сергей Козлов отметил, что документ обоснования о перемещении авто требует четкой проработки: кто должен принимать решение о переносе авто, в квадрате какой площади предполагается это перемещение и так далее.

Иначе, по его словам, неизбежно столкновение с «сумасшедшим количеством споров», так как речь идет о частной собственности. Однако по мнению депутата Сергея Павленко, если автомобиль при эвакуации не пострадал, то «любой нормальный человек поймет необходимость таких действий». Депутаты сошлись во мнении, что нужно изучить опыт других городов и заняться детальной проработкой вопроса.