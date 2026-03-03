Каким будет новый Porsche Cayenne Coupe Turbo GT

На прошлой неделе были опубликованы шпионские фотографии самого мощного кроссовера Porsche, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о его внешнем виде.

© Колеса.ру

В ноябре прошлого года состоялась премьера электрического Porsche Cayenne, который не заменил бензиновую версию, а выпускается параллельно с ней на заводе Volkswagen Group в Братиславе (Словакия). Уже скоро ожидается пополнение в гамме в виде купеобразного варианта, а несколько дней назад в Сети появились фотографии прототипов самой мощной модификации, которая, как ожидается, получит приставку Turbo GT.

Ранее мы уже делали рендеры электрического купеобразного Cayenne, однако теперь у нас есть возможность составить более точное представление на основе уже представленного обычного кроссовера. Судя по шпионским фотографиям, она получит более низкую крышу, заднее стекло сделают покатым и в его верхней части не будет спойлера, в отличие от бензинового Cayenne Coupe. Также у последнего стекло практически доходит до торца крышки багажника, в то время как на электрической модели там сделают своего рода горизонтальную ступеньку, на которой в самой мощной версии Turbo GT будет установлено антикрыло. В остальном же оформление задней части (фонари и бампер) выглядят идентичными обычному Cayenne Electric.

Новый кроссовер будет построен на той же модульной платформе PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой, которую первом использовал младший электрический Macan. В версии Turbo обычный элктрический Cayenne располагает мощностью в 1156 л.с. и 1500 Нм крутящего момента, благодаря чему заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 2,5 секунды. Вероятно, топ-вариант Turbo GT получит ещё более высокие показатели мощности. Для сравнения, нынешняя бензиновая версия Turbo GT (которая есть только у кросс-купе) оснащается битурбированным V8 объёмом 4,0 литра мощностью 659 л.с.

Премьера новинки ожидается в течение этого года. Между тем, на прошлой неделе появилась информация о новом большом трёхрядном кроссовере Porsche.