Во Франции назвали три причины крушения автопрома страны

Прошло исследование: во Франции назвали 3 причины крушения автопрома страны. Согласно отчету Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), опубликованному в конце февраля 2026 года, с 2010 по 2023 год французская автомобильная отрасль потеряла треть своей рабочей силы, сообщает IT Home.

Исследование INSEE впервые комплексно проанализировало ситуацию во всех смежных секторах, нарисовав мрачную картину деиндустриализации. Общее количество рабочих, занятых в производстве автомобилей, комплектующих и у поставщиков сократилось на 32%. На фоне стабильности остальной экономики, где занятость упала всего на 1%, это выглядит особенно удручающе.

Главный удар пришелся по производителям готовых машин — они сократили 46 тыс. рабочих мест. Ключевыми факторами стали падение продаж (в том числе из-за конкуренции с китайскими брендами) и массовый перенос производств за границу.

Такие гиганты, как Renault и Stellantis (владелец Peugeot, Citroën, Fiat и др.), активно сворачивают мощности на родине, перенося сборку в страны Восточной Европы с более дешевой рабочей силой: Румынию, Словакию, Испанию и Португалию.

Исследование INSEE фиксирует не просто временные трудности, а системный сдвиг. Признаков восстановления пока не видно: с 2023 года негативные тренды только ускорились. Закрытие заводов и перенос производств продолжаются, ставя под вопрос будущее целой индустрии.

