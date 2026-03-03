BYD представила флагманский SUV Great Tang

BYD представит Great Tang 5 марта: крупнейший электрический внедорожник с зарядкой 1000 кВт
Китайский автопроизводитель BYD представит свой самый крупный и роскошный электрический внедорожник под названием Great Tang 5 марта. Модель, относящаяся к линейке Dynasty, будет иметь длину 5302 миллиметра и колёсную базу 3130 миллиметров, что превосходит габариты Tang L. Новинка основана на 1 000-вольтовой Super e-Platform, что обеспечивает поддержку сверхбыстрой зарядки Flash Charging с пиковой мощностью более 1 000 кВт и совместимость с зарядными станциями BYD мощностью до 1,5 МВт. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Great Tang оснастят батареей LFP, хотя точная ёмкость пока не раскрывается. Максимальная скорость модели составит от 240 до 250 километров в час, а снаряжённая масса будет варьироваться в пределах от 2640 до 2970 килограммов. Внешний дизайн выполнен в стиле Dynasty с концепцией Dragon Face, что подчёркивает премиальный статус автомобиля.
Внутри салона ожидается до семи посадочных мест, панорамная крыша и адаптивная пневмоподвеска, что делает его одним из самых комфортабельных предложений на рынке. Таким образом, BYD продолжает укреплять свои позиции в премиальном сегменте, выпуская один из крупнейших электрических внедорожников в мире под собственным брендом.