BYD представила флагманский SUV Great Tang

Китайский автопроизводитель BYD представит свой самый крупный и роскошный электрический внедорожник под названием Great Tang 5 марта. Модель, относящаяся к линейке Dynasty, будет иметь длину 5302 миллиметра и колёсную базу 3130 миллиметров, что превосходит габариты Tang L. Новинка основана на 1 000-вольтовой Super e-Platform, что обеспечивает поддержку сверхбыстрой зарядки Flash Charging с пиковой мощностью более 1 000 кВт и совместимость с зарядными станциями BYD мощностью до 1,5 МВт. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© BYD

Great Tang оснастят батареей LFP, хотя точная ёмкость пока не раскрывается. Максимальная скорость модели составит от 240 до 250 километров в час, а снаряжённая масса будет варьироваться в пределах от 2640 до 2970 килограммов. Внешний дизайн выполнен в стиле Dynasty с концепцией Dragon Face, что подчёркивает премиальный статус автомобиля.

Внутри салона ожидается до семи посадочных мест, панорамная крыша и адаптивная пневмоподвеска, что делает его одним из самых комфортабельных предложений на рынке. Таким образом, BYD продолжает укреплять свои позиции в премиальном сегменте, выпуская один из крупнейших электрических внедорожников в мире под собственным брендом.