Nokian выпустила шины с выдвигающимися шипами: что это такое

Компания Nokian представила шины Hakkapeliitta с особыми шипами, которые автоматически выдвигаются и убираются обратно при изменении температуры. "Российская газета" вспомнила о других смелых разработках ведущих шинных брендов.

© Российская Газета

Шины с выдвижными шипами (Nokian Hakkapeliitta 01)

Главная особенность зимней новинки Nokian Hakkapeliitta 01 - передовая технология, позволяющая шинам автоматически адаптироваться к изменениям температуры. Особый слой выталкивает шипы на морозе и смягчается при повышении температуры, тогда шипы втягиваются обратно. По данным производителя, износ дорожного покрытия снижается у такой покрышки на 30% по сравнению с аналогичными моделями без такой технологии, сцепление на льду улучшается на 10%, на мокрой дороге - на 5%. Общий уровень шума при этом снижен на 1 дБ. Это первая в мире серийная модель с таким ноу-хау.

Безвоздушные шины (Michelin Tweel)

Шины такого типа были впервые представлены в 2005 году и пошли в серию в 2014-м. Такие покрышки вообще не требуют накачки воздухом и устойчивы к проколам. Секрет - в архитектуре с эластичными спицами, напоминающими велосипедные. К сожалению, прежде всего из-за высокой жесткости, а также из-за ограничений в грузоподъемности такая продукция не получила широкого распространения на легковых автомобилях. Однако модель с успехом использовалась на вездеходах, квадроциклах, гольф-карах и грузовиках с вилочным погрузчиком.

Шины с автоподдувкой (Goodyear Triple Tube)

Такие инновационные покрышки способны изменять характеристики в зависимости от дорожных условий. В частности, в модели Goodyear Triple Tube, представленной в 2015 году, под протектором и в плечевой зоне задействованы три внутренние камеры, а попросту говоря - трубки. Специальный компрессор перераспределяет воздух между трубками в зависимости от выбранного режима. Когда камеры заполняются воздухом, пятно контакта увеличивается, а сопротивление качению уменьшается, что оптимизирует, в частности, показатели при торможении на сухой поверхности. При активной же езде давление воздуха в плечевой зоне снижается, обеспечивая максимальное сцепление с дорогой при увеличении нагрузок в поворотах. На мокрой дороге подкачка осуществляется только в центральной камере, что снижает риск аквапланирования. Из-за дороговизны технологий шина не была запущена в массовое производство.

Саморемонтирующиеся шины (Michelin SelfSeal, Continental ContiSeal, Pirelli Seal Inside)

В покрышках с такой технологией используется вязкий полимерный слой, который мгновенно заполняет отверстия при проколе. Несмотря на способность шин временно устранять проколы, производители всех моделей такого типа рекомендуют как можно скорее передавать их для полноценного ремонта. Из продукции этой серии, представленной на рынке, можно упомянуть Michelin Alpin 5 SelfSeal, Continental ContiPremiumContact 5 и Pirelli Cinturato P7 Seal-Inside