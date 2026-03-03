Моторные масла будут отслеживать через "Честный знак"

С 1 апреля в России начнёт действовать обязательная маркировка моторных масел и специальных автомобильных жидкостей. Об этом News.ru рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По его словам, передача данных в систему «Честный знак» позволит отслеживать путь каждого литра масла, тормозной жидкости или антифриза от производителя до прилавка. Это должно сократить долю контрафакта и повысить безопасность на дорогах.

Депутат отметил, что водители смогут проверить легальность продукции через мобильное приложение. За оборот немаркированных товаров уже предусмотрены штрафы - до пятисот тысяч рублей для юридических лиц.