Новый Leopard Titanium 3 стал мощнее и дороже

Leopard Titanium 3 выходит в марте с flash-зарядкой и мощностью до 240 кВт
Обновлённый кроссовер Leopard Titanium 3, представленный с поддержкой flash-зарядки, выйдет на рынок в марте и станет частью линейки 2026 года с улучшенными характеристиками. Его цена составит 160 000 юаней (1,79 млн рублей) для заднеприводной версии и 180 000 юаней (2 млн рублей) для полноприводной, что на 10–15 тысяч юаней дороже текущих исполнений. Об этом сообщает издание 32cars.ru.
Внешне модель практически не изменилась, но получила красные тормозные суппорты и опциональный лидар. Габариты кроссовера составляют 4605x1900x1720 мм при колёсной базе 2745 мм. Ожидается внедрение системы «Глаз бога» с поддержкой ассистентов для городских и загородных поездок.
Технические обновления затронули силовую установку: двухмоторная версия теперь развивает до 135 кВт спереди и 240 кВт сзади, что заметно превосходит предыдущие показатели. Максимальная скорость достигает 210 км/ч, а запас хода был слегка увеличен по сравнению с текущей моделью.
Leopard Titanium 3 делает ставку на баланс мощности и технологий. Умеренное повышение цены выглядит оправданным, если flash-зарядка и расширенные ассистенты действительно улучшат повседневную эксплуатацию автомобиля.