Апгрейд на бумаге: Citroen приписал plug-in гибридному C5 Aircross лишние 30 л.с.

Французская марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, отредактировала значение максимальной мощности plug-in гибридного кроссовера C5 Aircross второго поколения: при прежнем «железе» его силовая установка теперь выдаёт не 195, а 225 л.с.

© Колеса.ру

Citroen C5 Aircross второго поколения на модульной платформе STLA Medium справил премьеру в апреле прошлого года и летом вышел на европейский рынок. На данный момент кроссовер предлагается в трёх модификациях: гибридной, plug-in гибридной и электрической. Plug-in гибридная версия носила на старте продаж индекс 195, указывавший на максимальную мощность силовой установки, теперь он исправлен на 225.

Citroen

Пресс-служба Citroen объясняет неожиданное появление лишних «лошадок» у свежего кроссовера необходимостью его адаптации к грядущим экологическим нормам Euro 7 — они вступят в силу 29 ноября 2026 года. Нормы Euro 7 требуют в том числе более точного указания максимальной мощности гибридов, в случае с Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid производитель теперь указывает не постоянную, а пиковую системную мощность, которая составляет 225 л.с. В пресс-релизе подчёркнуто, что никаких технических изменений в силовой установке нет, все остальные характеристики прежние, в том числе максимальный крутящий момент — 300 Нм.

Citroen

В состав силовой установки Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid 225 входят 1,6-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с., 300 Нм) и единственный тяговый электромотор (125 л.с., 118 Нм), вживлённый в 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод только передний. Ёмкость тяговой батареи — 21,5 кВт·ч, из них потребителю доступны 17,8 кВт·ч. Запас хода на электротяге без включения ДВС — 81 км по циклу WLTP. Мощность бортового зарядного устройства — всего 3,7 кВт, в виде опции доступна зарядка на 7,4 кВт, но это максимум. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, максимальная скорость — 225 км/ч (в электрическом режиме — 135 км/ч).

Citroen

Габаритная длина Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid 225 — 4650 мм, ширина — 1870 мм, высота — 1665 мм, колёсная база — 2790 мм. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Минимальная снаряженная масса — 1949 кг. Объём багажника — 654 л (с запаской — 565 л), со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 1668 л. Ёмкость топливного бака — 55 л.

В Германии Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid 225 стоит от 38 990 евро. Это, мягко говоря, дорого на фоне стремительно наводняющих Европу китайских машин: например, гибридный Haval H6 мощностью 243 л.с. можно купить в Германии всего за 28 990 евро.