Dreame готовится представить флагманский SUV

Китайский производитель Dreame готовится представить свой флагманский SUV, который позиционируется как конкурент Rolls-Royce Cullinan, в рамках проекта «Starry Sky». Премьера модели состоится 12 марта на выставке потребительской электроники в Китае, а серийное производство планируется начать в 2027 году. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Dreame

По данным тизеров, автомобиль получит массивную решётку радиатора с вертикальными хромированными элементами, прямоугольные фары и распашные двери. Технические особенности включают «супершасси» с задним управляемым мостом, который может поворачиваться на 24 градуса, что обеспечивает радиус разворота менее 5 метров для крупного внедорожника.

Модель оснащена интеллектуальной системой полного привода с четырьмя независимыми моторами и активной подвеской. Разработчики уделили внимание системе рекуперации, анализирующей стиль вождения для повышения эффективности до 18% и увеличения запаса хода на трассе до 12%.

Этот шаг демонстрирует стремление китайских брендов закрепиться в ультралюксовом сегменте. Успех Dreame в премиальном рынке будет зависеть от реализации заявленных технологий и эффективной имиджевой стратегии в условиях жёсткой конкуренции.