Audi сохранит бензиновые двигатели до 2030-х из-за спроса на ДВС

Бензиновые двигатели продолжат использоваться в автомобилях Audi как минимум до 2030-х годов, заявил генеральный директор компании Гернот Дёлльнер. Это решение связано с замедлением продаж электромобилей в США и сохраняющимся спросом на модели с двигателями внутреннего сгорания, что требует более гибкого подхода к стратегии. Ранее бренд планировал полный переход на электромобили к 2033 году, но теперь отказался от жёстких сроков, адаптируясь к рыночным реалиям. Об этом сообщает издание tarantas.news.

© Audi

В США рынок остаётся ориентированным на внедорожники и пикапы с ДВС, в то время как в Китае и Европе электромобили развиваются быстрее, но там также растёт интерес к гибридам и моделям с увеличенным запасом хода. Audi продолжит развивать существующие платформы для бензиновых и гибридных автомобилей, усиливая степень гибридизации в ближайшие годы. Создание полностью новых платформ для ДВС пока не запланировано, однако решение о возможной разработке следующего поколения таких архитектур может быть принято в начале 2030-х, если спрос сохранится.

Исключением станут компактные модели, включая A3 и более компактные автомобили, которые в Европе и Китае должны стать полностью электрическими в начале следующего десятилетия. Таким образом, будущие модели Audi будут предлагаться с разными типами силовых установок, сохраняя отдельные платформы для электромобилей и моделей с ДВС. Компания считает такой подход менее компромиссным, обеспечивая разнообразие предложений в зависимости от региональных предпочтений.