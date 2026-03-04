Audi не откажется от спорткара: Concept C выйдет в серию

Электрический спорткар Audi Concept C станет серийным автомобилем в ближайшие два года, как официально заявил генеральный директор бренда Гернот Дёлльнер. Этот шаг опровергает слухи о возможной отмене проекта, возникшие на фоне неопределенности вокруг электрического Porsche 718, и подчеркивает, что сотрудничество с Porsche по платформе продолжается. Концепт, который Дёлльнер назвал серьезным продуктом, будет построен на архитектуре PPE Sport от Volkswagen Group, с задним электромотором в базовой версии и полноприводной модификацией с двумя двигателями в разработке. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

© Audi

Модель сохранит двухместную компоновку и получит складную крышу типа тарга, в то время как купе с фиксированной крышей не планируется. Около 87% дизайна концепта уже соответствуют финальному облику серийной версии, что делает автомобиль носителем нового фирменного стиля Audi. В салоне произойдет возврат к более физическим органам управления и улучшенным материалам отделки, поскольку производитель признал снижение качества интерьеров в предыдущие годы.

Ожидается, что продажи достигнут нижних пятизначных значений в год, что подчеркивает нишевый статус проекта. Несмотря на это, Audi рассматривает его как важный шаг для бренда, который должен укрепить имидж марки в сегменте спортивных автомобилей к 2026 году и продемонстрировать новую стратегию. Таким образом, Concept C не только подтверждает приверженность Audi электрификации, но и служит символом обновления и амбиций компании.