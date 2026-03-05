Китайский премиум-бренд Rox обнародовал планы на ближайшие годы

Китайский премиум-бренд Rox, недавно начавший продажи в России с моделью 01, обнародовал амбициозные планы на ближайшие годы. Согласно внутренней дорожной карте компании, расширение линейки произойдет в 2027-2028 годах. В январе 2027-го рынок увидит компактный кроссовер, а в декабре того же года – большой представитель семейства SUV. Завершит трехлетку совершенно новая модель, которая дебютирует в 2028-м.

Эти планы – не просто декларация. В компании подтвердили грядущее расширение модельного ряда, подчеркнув, что точные сроки появления машин, предназначенных именно для России, будут объявлены дополнительно. Стратегическая цель марки к 2028 году – занять лидирующие позиции в сегменте премиальных гибридных кроссоверов на российском рынке.

Сейчас же фокус компании – на закреплении успеха. В марте стартовал прием заказов на флагманский Adamas (версия Rox 01 с пневмоподвеской и расширенным списком опций), который будут собирать на калининградском «Автоторе». Цены на новинку стартуют от 10,1 млн рублей. Одновременно Rox продолжает реализацию модели 01, продажи которой с февраля 2025 года составили 144 экземпляра. К 2028 году компания рассчитывает кратно нарастить этот показатель за счет расширения портфеля.

Напомним, что два автодилера уже выстроились в очередь за новым брендом.